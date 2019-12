Bimba di 9 mesi muore soffocata dal gatto domestico: «L'ho trovato dentro la carrozzina sopra di lei»

Ultimo aggiornamento: 14:52

Ilsie la. Alexandra, una bambina di nove mesi, era rimasta addormentata nella sua carrozzina nel cortile sul retro della casa della madre Snezhana, 22 anni, mentre faceva le pulizie, quando il gatto domestico è salito dentro e si è addormentato sopra di lei.La donna, che vive nella regione di Vinnytsia nell'Ucraina orientale, a circa 125 miglia da Kiev, è andata a controllare che la piccola stesse bene quando ha trovato il gatto nella culla. Ha subito allontanato l'animale e provato a far rinvenire la piccola, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano. La donna ha chiamato i paramedici, ma non hanno potuto fare nulla per la piccola.Secondo le autorità l'animale avrebbe sentito l'odore del latte e percepito la presenza di un corpo caldo, così, istintivamente, si è accoccolato nella culla soffocando la piccola che non aveva la forza sufficiente per allontanarlo o per gridare aiuto. La polizia, come riporta il Daily Mail , ha parlato di una morte accidentale e non è stata sporta denuncia nei confronti della mamma.