Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano, come sta il Cav? Il figlio Luigi lo visita in ospedale

Silvio Berlusconi è ricoverato da lunedì sera al San Raffaele di Milano. Secondo quanto si è appreso, il leader di Forza Italia sta svolgendo degli esami di routine e dovrebbe lasciare l'ospedale a breve. Intanto, il figlio minore del Cav, Luigi, è arrivato intorno alle 13.40 all'ospedale. Alle 15.15, ha poi lasciato struttura, dove l'ex premier si trova da un giorno, senza rilasciare dichiarazioni alla stampa.

Centrodestra, il "melonismo" di Forza Italia preoccupa la Lega: Salvini rischia l'isolamento alle Europee del 2024

ll ricovero

L'ultimo ricovero di Berlusconi al San Raffaele risale al gennaio del 2022, a cavallo dell’elezione del presidente della Repubblica. Era finito in ospedale per un’infezione alle vie urinarie. Un ricovero per «controlli di routine». L'ultimo di una lunga serie di check up. L’ex premier era stato ricoverato in precedenza, sempre al San Raffaele, per una gastroenterite che, insieme ad alcuni problemi infiammatori probabilmente legati ai postumi del Covid, lo avevano debilitato. Prima del ricovero, il leader di Forza Italia era rimasto nella sua villa di Arcore per una decina di giorni: vi era tornato, con la compagna Marta Fascina, dopo un altro ricovero (sempre al San Raffaele) durato 24 giorni.