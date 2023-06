Berlusconi, l'addio di Michelle Hunziker: «Grazie per quel tuo ultimo regalo»

Silvio Berlusconi si è spento questa mattina al San Raffaele, ospedale di Milano a 86 anni. Berlusconi è stato uno dei protagonisti assoluti della storia recente dell'Italia e verrà ricordato nei libri di storia. Sono in molti i personaggi pubblici (più o meno) famosi che hanno voluto rendergli omaggio tramite un messaggio su Instagram. Tra questi c'è anche Michelle Hunziker che ha voluto ricordare il loro ultimo incontro e l'ultimo regalo che il Cavaliere le ha fatto. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Michelle Hunziker ha condiviso un messaggio per ricordare Silvio Berlusconi, dove scrive: «Caro Silvio, l'ultima volta che ci siamo sentiti è stato quando mi hai regalato un meraviglioso ritratto della Madonna a cui tenevi tanto. Tengo custodite le parole che solo un uomo di grande profondità, come la tua, poteva dirmi. Mi mancherai e mancherai a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti come uomo. Fai buon viaggio nella luce. Ti voglio bene, Michelle».