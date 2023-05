Beppe Convertini ha avuto un incidente in moto, il conduttore operato a Roma: «Faccia completamente distrutta»

Brutto incidente in moto per Beppe Convertini. Il conduttore di Linea verde è ricoverato da due giorni in ospedale per un intervento delicato al volto dopo le lesioni riportate a seguito dell'incidente stradale che ha avuto qualche settimana fa a Roma. È lui stesso a raccontare quanto accaduto su Instagram: «Ecco che ti succede quando sei in moto e un'auto ti taglia la strada».

Incidente in moto per Beppe Covertini

Convertini è stato operato all'ospedale San Filippo Neri di Roma e nel post ringrazia i medici: «Grazie al dottor Scopelliti e al personale dell'ospedale il mio naso e occhio sono tornati al loro posto». Si mostra ai fan in un letto d'ospedale con il volto con dei cerotti. «In queste settimane ho lavorato nonostante la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto, punti di sutura. Naturalmente per il senso del dovere inculcatomi in famiglia e nella mia amata Puglia. I valori antichi delle nostre nonne e dei nostri nonni: la famiglia, il lavoro, il rispetto, appunto il senso del dovere. Infatti mi avete visto con gli occhiali da vista a tentare di coprire registrando Linea Verde, uno spot e altri lavori».

Ora però Beppe Convertini ha bisogno di riposo: «Mi sono fermato per qualche giorno perché non potevo fare altrimenti e mi sono operato.