Benedict Cumberbatch, la star di Doctor Strange, aggredito con un coltello nella sua casa di Londra

Momenti di grande paura per l'attore Benedict Cumberbatch, interprete di Doctor Strange, che ha visto presentarsi in casa sua un uomo con un coltello in mano con cattive intenzioni. L'aggressore, Jack Bissell, era uno chef di un hotel di lusso che si è presentato nella casa di Londra dell'attore, superando il cancello di ferro, ed arrivando dentro la proprietà di Cumberbatch, dove ha iniziato a urlare ed a minacciare lui e la sua famiglia, riporta in esclusiva il Daily Mail.

Minacciato da uno chef

«So che ti sei trasferito qui, spero che bruci» ha detto Bissell mentre il 46enne attore era in casa insieme alla moglie Sophie Hunter, 45 anni, ed i loro tre figli piccoli. L'ex chef del Beaumont Hotel a Mayfair ha poi preso una pianta e l'ha lanciata contro il muro del giardino e ha sputato al citofono.

Temendo il peggio, l'attore ha allertato le forze dell'ordine che sono poi risalite all'uomo arrestandolo, perché la polizia ha trovato il suo Dna sull'interfono come prova.

Personaggio pericoloso

I pubblici ministeri hanno affermato che prima di prendere di mira la casa della star della serie tv Sherlock, Bissell ha acquistato due pacchetti di pane da un negozio vicino e ha gridato al negoziante che avrebbe fatto irruzione nella casa di Cumberbatch e l'avrebbe rasa al suolo. Non è chiaro perché Bissell abbia preso di mira il candidato all'Oscar.

In tribunale l'ex chef si è dichiarato colpevole ed è stato condannato, ma il giornale inglese non ha potuto riferire i dettagli della sentenza. L'uomo ha precedenti di condanna per furto, tre ammonizioni per reati contro il patrimonio e per droga.