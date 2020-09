Benadryl Challenge, cos'è la pericolosa sfida su TikTok: allarme tra i genitori

Benadryl, quali sono i rischi

Ultimo aggiornamento: 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si spande a macchia d’olio e ha già messo in allarme molti genitori in tutto il mondo. È la nuova folle sfida social (su Tik Tok ) che ha causato già la sua prima vittima, e ha fatto finire in ospedale altri giovani in Texas. Si chiama Benadryl Chellange e consiste nell’imbottirsi del farmaco antistaminico che porta il nome della pericolosissima competizione, filmarsi e mostrare gli effetti sul social network tanto in voga tra i più giovani. Di Challenge, su TikTook, ne inventano di nuove ogni giorno. La maggior parte sono innocue e divertenti e vedono i partecipanti ballare, cantare, comporre coreografie o recitare. E poi ci sono quelle pericolose come questa.Si chiama, è una delle tante e pericolosissime sfide che girano su Tik Tok . Consiste nell'imbottirsi di Benadryl che è un farmaco antistaminico. Una ragazza statunitense, Chloe Phillips, 15 anni, è morta lo scorso 21 agosto e avrebbe partecipato a questa gara tossica. Che gusto c'è?Se assunto in quantità eccessive, il farmaco conosciuto anche come difenidramina può causare una serie di effetti collaterali spiacevoli e pericolosi, alcuni dei quali possono essere fatali: vista offuscata, confusione, problemi cardiaci e respiratori, convulsioni, coma. E persino la morte come è accaduto alla 15enne dell’Oklahoma.«Benadryl in dosi elevate può causare convulsioni e arresti cardiaci. Se i giovani vengono incoraggiati a prenderlo in grandi dosi su TikTok, è molto pericoloso», ha detto David Juurlink, capo della divisione di farmacologia clinica e tossicologia presso l’Università di Toronto, in Canada.L’hashtag #Benadryl ha attualmente 5,4 milioni di visualizzazioni, con video che mostrano sia le persone che affrontano la sfida sia quelle che la sconsiglianoLa Benadryl Challenge non è l’unica follia social con risvolti tragici di cui si è parlato negli ultimi anni. Dallaallafino alla recente, molte sono le “sfide” che hanno portato anche alla morte di alcuni giovani che si erano lasciati coinvolgere.