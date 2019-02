Batterio killer: un'altra morte sospetta. Franco era stato operato a Treviso

di Gianluca Amadori

Ancora una morte sospetta, che potrebbe essere riconducibile al, forse contratto nel corso di unavvenuto in passato all'. A segnalare il caso alla Procura di Belluno, è stata la direzione dell'ospedale didove, èqualche giorno fa con una diagnosi di endocardite su bioprotesi valvolare aortica e insufficienza cardiorespiratoria. Il sostituto procuratore Katjuscia D'Orlando, ha deciso di disporre l'autopsia sul corpo dell'uomo, che sarà affidata il 13 febbraio al medico legale Antonello Cirnelli. Per l'udienza di conferimento dell'incarico, il magistrato ha avvisato anche i familiari della vittima: la moglie, residente a Venezia, e i due figli, residenti a Mogliano Veneto e Lamon.