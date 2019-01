25 euro al mese per chi va a lavoro in bici e anche uno sconto per acquistarla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo Comune italiano a stanziare unper chi si sposta inè quello di. Il sindaco,, ha infatti annunciato che da quest'anno i cittadini disposti ad abbandonare mezzi inquinanti in favore di una mobilità sostenibile potranno acquistare nuove bici a prezzo ridotto, oltre a godere di un contributo di, una sorta di rimborso chilometrico per chi utilizza di più le due ruote non inquinanti.Il primo cittadino del capoluogo pugliese ha spiegato su Facebook alcuni dettagli dell'iniziativa. Al momento è stato pubblicato un bando per selezionare tutti i rivenditori di biciclette dove sarà possibile acquistare unacon il contributo del Comune di. Per incentivare i cittadini, spiega Decaro, «Sarà possibile ottenere fino aa bicicletta tradizionale e fino aper le bici a pedalata assistita. Lo sconto si riceverà direttamente nei negozi autorizzati, compilando un modulo di richiesta. Potranno fare domanda tutte le persone maggiorenni residenti a Bari e i genitori potranno richiedere il contributo per i figli minori, fino ad una bici per ciascun componente familiare».Il progetto promosso dal Comune diè stato reso possibile da alcuni finanziamenti da parte del Ministero dell'Ambiente. Oltre all'acquisto di tremila nuove biciclette, ilha annunciato anche il programma dei, con mille posti disponibili: chi vi parteciperà, attraverso le nuove bici dotate di gps, otterrà anche denaro extra in base ai chilometri percorsi,. «Obiettivo del 2019: raddoppiare il numero delle biciclette presenti in città! Pedalare!», ha scritto il primo cittadino su Facebook.