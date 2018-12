Boato all'alba terrorizza il centro: salta il bancomat della Cassa rurale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un boato a risvegliato stamane alle 5 gli abitanti di Arten. In tanti hanno temuto il paggio. Poi è bastato affacciarsi e guardare in centro per capire che era scoppiato il bancomat della cassa rurale Valsugana e Tesino in centro. Non si sa ancora l'ammontare del bottino con cui sono scappati i ladri. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Feltre.