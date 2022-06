Bambino di 13 mesi precipita dal balcone, la babysitter indagata per tentato omicidio: «È sotto choc»

È in stato di arresto nel carcere di Modena con l'accusa di tentato omicidio la babysitter di 32 anni che martedì mattina era in casa con un bambino di 13 mesi, caduto dal secondo piano a Soliera, nel modenese.

«La ragazza è in stato confusionale, non è riuscita a dare una ricostruzione dell'accaduto», ha detto all'Adnkronos l'avvocato Francesca Neri. «Non so dire come sia avvenuto il fatto, chi abbia rinvenuto il bambino e dato l'allarme. Insieme a lei in casa c'era anche la signora delle pulizie che è stata ascoltata dagli inquirenti. La ragazza è incensurata e laureata, lavorava in quella casa da gennaio, si occupava del bambino per otto ore al giorno».

Come sta il bambino precipitato dal secondo piano

Il bambino di 13 mesi caduto dal secondo piano è ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna. La prognosi è riservata ed è in pericolo di vita.

