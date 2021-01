Bambina di due anni morta schiacciata da una stufa mentre giocava in casa

BERGAMO - Non ce l'ha fatta la bambina di due anni ricoverata ieri in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo in seguito a un incidente domestico avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì nella casa in cui viveva con la famiglia a Cabiate, nella Brianza Comasca. La bambina è morta.

Ancora da stabilire esattamente la dinamica: la piccola, mentre giocava, sarebbe stata colpita alla testa da un oggetto che era in casa, probabilmente una stufetta o un piccolo elettrodomestico. La bambina ha in seguito perso conoscenza e all'arrivo dei soccorritori, come informa Areu, era in arresto cardiocircolatorio per trauma cranico. È stata trasportata in elicottero all'ospedale di Bergamo in codice rosso. Accertamenti sono condotti dai carabinieri.

APPROFONDIMENTI ARGENTINA Maradona, spunta un'altra figlia illegittima: «Ma non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA