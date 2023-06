«Arrestate papà, picchia la mamma», bambina eroina a 12 anni: la richiesta di aiuto con un'emoticon su WhatsApp

Le violenze andavano avanti da anni. Botte sempre e comunque. E poco importa se le aggressioni avvenivano davanti ad una bimba. Le minacce, gli abusi scattavano, senza se e senza ma. Lei, Rita (nome di fantasia) 50 anni, la vittima di tutto, aveva presentato diverse denunce per le violenze del suo compagno. Denunce poi sempre ritirate.

«Arrestate papà, picchia la mamma»

Quando ieri, nella sua casa di Casamicciola, sull'isola d'Ischia, si è trovata davanti i carabinieri, ha provato a dire, con un filo di voce, mentre piangeva, che andava tutto bene, che in casa non c'era nessun oltre a lei e la figlia. Aveva un livido su un occhio, non riusciva a smettere di tremare. E così la sua bimba, di soli 12 anni, proprio non ce l'ha fatta. Aveva assistito alle botte, pochi minuti prima. Aveva provato a dividere il padre dalla madre. E quando ha capito che questa storia rischiava di restare sepolta dal silenzio della paura, lo ha detto lei ai militari: «Arrestate papa perché picchia la mamma».



Rita lo sapeva che prima o poi avrebbe rischiato la vita.

L'arresto e la bimba eroina

I carabinieri sono stati subito allertati. Sotto casa hanno sentito una donna piangere. Hanno bussato, più volte, visto che nessuno apriva. E quando si sono trovati davanti Rita, lei era in lacrime. Continuava a ripetere che andava tutto bene, che in casa non c'era nessuno oltre sua figlia. Ma è stata proprio lei, la figlia, a raccontare che la storia era del tutto diversa. Così i militari hanno capito che in casa c'era ancora l'uomo. Lo hanno trovato sul retro della casa, mentre stava riempiendo una borsa per poi fuggire. Era armato: i carabinieri lo hanno trovato in possesso di un coltello a lama sottile lungo 18 centimetri e di un coltello multifunzione lungo 14 centimetri.

L'ennesimo caso di violenza

Si allunga così il lungo, lunghissimo elenco di storie di donne segnate dalla violenza. Dal primo gennaio alla prima settimana di novembre 2022, tra Napoli e provincia sono state arrestate e denunciate in flagranza di reato e su disposizione dell'autorità giudiziaria ben 593 persone per atti persecutori, 70 persone per violenza sessuale e 3 persone per femminicidio. Sono 1271, invece, le persone arrestate e denunciate per maltrattamenti in famiglia per un totale di 1937 persone. Un fenomeno che registra la triste media, per difetto, di sei persone arrestate o denunciate al giorno.