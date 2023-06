Sottomarino Titan, fotografa registra l'ultimo video prima dell'immersione (ma poi lo rimuove)

«Guardo un sottomarino scendere sul Titanic». Non uno qualsiasi, ma il Titan: il batiscafo che poco dopo imploderà. La frase è di Abbi Jackson, fotografa che lavora sulla Polar Prince, la nave da cui è stato calato in acqua per poi scomparire per sempre negli abissi. Quando ha pronunciato queste parole? E qui l'aspetto interessante. Perché sono frasi registrate nell'ultimo video prima della morte dei passeggeri.

Chi è la fotografa

Membro dell'equipaggio della nave madre di OceanGate Titan, la Polar Prince, la 22enne ha pubblicato un video su TikTok prima che il sommergibile scomparisse. Il filmato del selfie mostrava i momenti finali, mentre si allontana dal ponte e poi entra nell'Oceano Atlantico. Una clip che è diventata virale dopo quanto accaduto.

Mr Titanic

Jackson ha anche filmato Paul Henri Nargeolet, uno dei passeggeri soprannominato "Mr Titanic".

La rimozione

Aveva visitato la nave affondata 37 volte. Voleva vederla un'altra volta, ma la discesa gli è stata fatale. Il 77enne si vede negli ultimi istanti prima di essere rinchiuso nel batiscafo seduto sul lato di un gommone.

Abbi ha però rimosso i video. Paura delle indagini? Voleva evitare che risultasse di cattivo gusto dopo la scomparsa? Domande che saranno chiarite dagli inquirenti. Intanto la giovane ha ringraziato su Tiktok tutti i sostenitori per la loro preoccupazione. E ha chiesto alla gente di pregare per le persone scomparse.