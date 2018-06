Ragazza di 26 anni muore poco dopo lo schianto Anche tre feriti gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESCARA - Un morto e tre feriti gravi in un incidente stradale, la scorsa notte, a Tocco da Casauria, in provincia di Pescara. Un' Alfa Romeo Giulietta, mentre percorreva via Osservanza, è uscita di strada finendo contro un muretto in pietra che si trovava al margine della carreggiata. Nell'impatto una passeggera, Caterina Pettinella, 26enne di Tocco da Casauria ha riportato ferite gravi che ne hanno causata la morte poco dopo. Il conducente della vettura, di Tocco, ed altri due giovani (un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 26, australiani), sono rimasti feriti in modo grave e ricoverati all'ospedale di Pescara in prognosi riservata. La ragazza è ora nel reparto di rianimazione. Gli accertamenti sono svolti dai carabinieri di Popoli e Tocco, coordinati dal maggiore Antonio Di Cristofaro. Sul posto hanno lavorato i Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Alanno e Popoli e i sanitari del 118. Il conducente della Giulietta potrebbe esseredenunciato per omicidio colposo e lesioni gravissime.