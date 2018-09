Scende e non tira il freno a mano, â€‹l'auto si schianta morta la moglie

Era sceso dall’auto per una manciata di secondi. Voleva solo dare un’occhiata a una casetta inerpicata sulle colline di Guia, a Valdobbiadene, su cui campeggiava un cartello di messa in vendita, e annotare il numero di telefono. Solo che si era dimenticato di tirare il freno a mano. E l’auto ha cominciato a muoversi, a scendere verso valle e ad accelerare sempre più forte tanto era inerpicato, in quel punto, il declivio.



Sul sedile del passeggero c’era sua moglie. Mentre lui cercava di raggiungerla, lei ha cercato di fermare la macchina. Inutilmente. Presa dal panico non è riuscita a fermare il veicolo che scendeva sempre più forte. L’unica cosa da fare era prendere il volante, cercare di sterzare per evitare di finire in un burrone. E così ha fatto per quasi due chilometri fino all’incrocio di Col San Martino, nel Comune di Farra di Soligo. Non c’era più strada, ma solo un muro

