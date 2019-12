Belluno, auto affiora dalle acque del Piave: si teme sia dell'ex assessore scomparso

Auto affiora dal fiume Piave ad Alano, nel Bellunese. Sono in corso da stamane, 3 dicembre, le operazioni di recupero di un'auto dalle acque del fiume. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Feltre e i vigili del fuoco. Si teme possa essere la Suzuki Jimny bianca dell'ex assessore 80enne scomparso domenica 17 novembre, affiora dal fiumead, nel Bellunese. Sono in corso da stamane, 3 dicembre, le operazioni di recupero di un'auto dalle acque del fiume. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Feltre e i vigili del fuoco. Si teme possa essere la Suzuki Jimny bianca dell'ex assessore 80enne scomparso domenica 17 novembre, Angelo Dalla Favera .

LA SCOMPARSA

Angelo Dalla Favera è stato per anni referente dei Lavori Pubblici per l’amministrazione comunale di Quero. L’uomo, 80enne, è uscito di casa domenica 17 novembre alle 14.30, come sempre per andare a giocare a carte in un bar del paese. Ma al bar non è mai arrivato e dalle 18.30 di domenica, il suo cellulare che aveva agganciato come ultima cella quella di Segusino, risulta spento.