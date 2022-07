Bimba di due anni muore improvvisamente in un asilo nido: la struttura chiusa per indagini

Tragedia in un asilo nido, dove una bimba di due anni ha improvvisamente perso la vita. Ieri dalla struttura Little Gems Childcare and Early Learning Center a Maryborough, nella regione della Costa Fraser del Queensland (stato del nortd est dell'Australia), è partita una chiamata che nessuno avrebbe voluto fare nè ricevere ai paramedici: con la notizia che una bambina era morta. La mamma della piccola arrivata nella struttura, secondo quanto si legge sulla stampa locale, intorno alle 17.30 di ieri per prendere la figlia alla scoperta della tragica notizia era "assolutamente fuori di sè"

Australia, bimba di 2 anni muore improvviamente nell'asilo nido

La donna, che ha voluto rimanere anonima, ha raccontato al giornale che la figlia di quasi tre anni adorava frequentare l'asilo nido e tutto il personale. Ha detto che il personale si sentirebbe come se «anche loro avessero perso un figlio» dopo aver allevato ogni bambino ed «essersi davvero preso cura di loro». Il centro ha chiuso mercoledì, con i bambini rimandati a casa in anticipo, e rimarrà chiuso anche oggi. Sulla scena è stato lasciato un mazzo di fiori.