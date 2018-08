Compie 93 anni e viene arrestata dalla polizia Ecco cosa è successo

di Enrico Chillè

Il piccolo Julio poliziotto per un giorno: ​bimbo malato realizza un desiderio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undecisamente insolito, quello che ha coinvolto un'che aveva appena compiutoe che si è ritrovata a bordo di un'auto della, che era giunta per prelevarla da casa e caricarla sulla volante. Potrebbe sembrare una storia assurda, ma in realtà si è trattato di uno speciale regalo di compleanno., una donna che vive negli Stati Uniti, ad, aveva deciso infatti di realizzare il desiderio dell'anziana madre, da sempre una grande fan del programma televisivo Cops, che segue i poliziotti in azione. La donna, infatti, indi vita non era mai salita su una volante della polizia e aveva confessato di voler provare l'ebbrezza di essere arrestata e condotta su un'auto del genere. Essendo così anziana e incensurata, però, avrebbe dovuto violare parecchie leggi federali per farsi portare via dagli agenti.Molto più semplice, quindi, organizzare il tutto come un: Anne ha contattato il dipartimento di polizia di Augusta e ha chiesto di poter realizzare il desiderio della madre. Ed ecco che, due giorni dopo aver compiuto 93 anni, l'anziana signora ha ricevuto la visita di un, che l'ha condotta sull'di servizio. Il tutto, ovviamente, con i migliori riguardi e la massima gentilezza. Il poliziotto, molto disponibile, ha fatto salire la vecchietta anche sul sedile del guidatore, per poi portarla a fare un 'giretto di pattuglia' per le vie della città.L'anziana avrebbe voluto anche essere ammanettata, ma si è dovuta 'accontentare' del giro sulla volante e dell'accensione della sirena, che l'hanno resa davvero felice. «Mi ha detto che è stata una delle giornate più belle della sua vita» - racconta la figlia su Facebook - «Ringrazio di cuore la polizia per aver esaudito questo suo desiderio nonostante la grande mole di lavoro che gli agenti devono affrontare. Mia madre ancora racconta orgogliosa in giro di essere stata arrestata con garbo e gentilezza».