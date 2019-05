Il suo amico lo batte ai videogiochi, 14enne lo accoltella a morte

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Ilucraino Vasya Turda, figlio di un noto imprenditore, ha ucciso colpendolo conil suo amico Vasya Pop nella sua casa a Nizhnyaya Apsha, uno dei villaggi più agiati del Paese.Il ragazzo aveva invitato l'amico a provare un videogioco nel suo computer nuovo, regalatogli dal padre. Quando il suo compagno però ha vinto il 14enne non l'ha presa bene e sarebbe andato in escandescenza al punto da prendere un coltello e da colpirlo più volte fino ad ucciderlo. Ad accorgersi di quello che era accaduto è stata la nonna del killer che ha visto il suo amichetto a terra in una pozza di sangue e ha lanciato l'allerta.Per il ragazzo però non c'è stato nulla da fare. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi le ferite erano troppo profonde. Il padre della vittima ha spiegato che il figlio è stato quasi decapitato e che un taglio andava da un orecchio all'altro. Pare anche, secondo le prime analisi, che il 14enne abbia anche abusato del cadavere. Il giovane è stato condannato a 3 anni di carcere, ma i legali della vittima chiedono che la pena sia prolungata a 15 anni.