Liceale uccisa dall'eroina il giorno del suo diciottesimo compleanno. Il buco a casa del compagno dopo il brindisi con gli amici

AMELIA Francesco, il fidanzato di Maria Chiara Previtale, studentessa del liceo Donatelli di Tera, lascerà la caserma nel tardo pomeriggio, dopo aver contribuito a ricostruire le ultime ore passate con la fidanzata, stroncata da un’overdose di eroina la notte del suo compleanno. A poche ore dal decesso di Maria Chiara in mano al comandante del reparto operativo, Marco De Martino, della compagnia di Amelia, Raffaele Maurizi, del comando stazione, Roberto Saba, e del pm, Camilla Coraggio, una serie di elementi che restituiscono un quadro abbastanza chiaro della tragedia. L’eroina comprata venerdì mattina fuori provincia, probabilmente a Roma, l’apericena per i 18 anni di Maria Chiara saltata perché il locale è pieno di gente, il brindisi a casa di Francesco, conosciuto alle forze dell’ordine. E poi il buco insieme.

Forse il primo e per un tragico destino l’ultimo per la giovanissima amerina, una vita passata tra la passione per il kung fu ed i libri di scuola. I segni evidenti sulla pelle li riscontrano i primi soccorritori sabato mattina, quando Francesco dà l’allarme perché la ragazza non dà segni di vita. All’arrivo del 118 il suo giovane cuore non batte più e purtroppo sarà tutto inutile. Agli investigatori il compito di ricostruire i dettagli di un dramma che ancora una volta mette sul banco degli imputati la droga. Stavolta ad uccidere è quell’eroina che i giovanissimi preferiscono fumare. Oltre a Francesco di fronte ai carabinieri sfileranno anche diversi amici della coppia, quelli che possono fornire elementi utili alle indagini perché presenti ad una parte della festa. E il loro contributo sarà importante. Emerge che l’apericena per il 18esimo compleanno è saltata perché nel locale non c’era posto.

E’ lì fuori che venerdì sera Maria Chiara e Francesco si ritrovano con gli amici di sempre. Lei già non si sente bene ma si ferma a parlare con loro in attesa che si liberi qualche posto a sedere. La serata prosegue a casa di lui, insieme ad alcuni amici che si intrattengono per brindare ai 18 anni di Maria Chiara.

Quando tutti se ne vanno c’è l’appuntamento di coppia con l’eroina comprata qualche ora prima che a lui non crea alcun problema. Per Maria Chiara sarà un “viaggio” senza ritorno, senza futuro. Il resto lo accerterà l’autopsia. La posizione di Francesco, che non ha chiamato i soccorsi per tentare di salvare la fidanzata, è al vaglio del pm, Camilla Coraggio.

