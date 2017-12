Alunno rimproverato a scuola: i genitori aggrediscono il professore

di A.B.

PAESE - Unaldurante le lezioni, e i genitori che chiedono un incontro con l'insegnante e lo. Sono dovuti intervenire i carabinieri oggi, 23 dicembre, alle 10 del mattino, all'istituto comprensivo delle scuole medie di Paese, in provincia di Treviso., a quanto pare poco disciplinato e per questo, e uno dei professori,. La situazione ha rischiato di degenerare e i presenti hanno subito chiesto l'intervento dei carabinieri, sopraggiunti con due pattuglie, e del 118 (anche se non c'è stata necessità di un trasporto in ospedale). I papà manesco però, nel frattempo se n'era andato. Il professore si è riservato di presentare querela di parte.