Tre ragazzi fanno pipì davanti al suo hotel: Alessio, portiere di notte, cerca di fermarli e viene preso a calci e pugni

Tre ragazzi fanno la pipì davanti all'hotel in cui lavora come portiere notturno, lui chiede gentilmente se possono evitarlo e loro - come risposta - lo riempiono di pugni e calci. Lo sconcertante e folle episodio è successo alle prime ore di oggi, mercoledì, a Marghera, a due passi da Venezia.

Alessio adesso è ricoverato in ospedale

L'episodio dell'aggressione di cui è stato vittima Alessio Wang, 31 anni, lo racconta la sorella Lisa, due anni più giovane, che gestisce il ristorante dell'hotel di famiglia di via Trieste. «Mio fratello è stato colpito da più parti, poi una volta caduto a terra è stato pestato a calci su tutto il corpo», dice sempre al Gazzettino. A quel punto interviene la madre che prova a fermare i tre aggressori senza riuscirci. Anzi, anche lei prende dei colpi sul volto. Solo l'intervento di alcuni clienti dell'albergo mette fine alla violenza del terzetto che scappa via in auto. Alessio si trova adesso ricoverato all'ospedale di Mestre sottoposto a diversi esami per accertare se ha subito dei traumi oltre agli impressionanti lividi che ha sul volto. Alla madre invece l'aggressione è costata la rottura del braccio.