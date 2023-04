Alessandro Parini, la madre dell'italiano ucciso a Tel Aviv: «Gli ho detto di non partire»

La madre di Alessandro Parini, morto nell’attentato a Tel Aviv, non voleva che il figlio partisse per Israele. «Dove diavolo vai?», avrebbe detto la donna ad Alessandro mentre andava all'aeroporto per partite. Come riporta il Corriere della Sera, la mamma di Alessandro, Nicoletta Ciocca, era preoccupata che potesse esserci un attentato. Una paura che Ciocca ha manifestato più volte a Parini, venerdì mattina, durante il tragitto per l'aeroporto di Fiumicino. «L'ho accompagnato io ,Alessandro era contento di partire per Israele».

Sempre la mamma di Alessandro: «La Farnesina ci ha detto di aspettare a Roma e di non andare a Tel Aviv. Penseranno a tutto loro, ci hanno spiegato. Da qui abbiamo fatto tutto quello che era possibile. Adesso speriamo solo che le procedure siano veloci. Mio figlio era cresciuto all'Eur, ma era un viaggiatore». Sempre al quotidiano milanese un'amica di Alessandro racconta che lui più volte aveva cercato di tranquillizzare la donna: «Lei era preoccupata per i missili e gli attentati. Francesco le diceva «Li intercettano, che problema c'è».

Medicina legale di Israele: «Nessun proiettile sul corpo di Alessandro»

Intanto, nessun proiettile è stato rinvenuto dalla tac sul corpo di Alessandro Parini. Lo riferisce, citato dai media, l'Istituto di medicina legale di Abu Kabir riferendosi ad alcune informazioni apparse oggi sulla stampa italiana. L'Istituto ha poi aggiunto che ancora non è stata effettuata l'autopsia sul corpo del giovane italiano e che è incerto se sarà effettuata.