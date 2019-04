Crolla un controsoffitto sui banchi di scuola tragedia sfiorata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura oggi nei locali dell'Adisu, un istituto professionale di. Un controsoffitto è crollato sui banchi di una delle tre aule staccate presso la sede Adisu che ospita anche la mensa. Fortunatamente in quel momento i banchi erano vuoti. Per un caso, infatti, l'attività didattica era stata sospesa.Si tratta di un crollo consistente - dalle prime notizie apprese - e che avrebbe potuto provocare ben altri danni alle cose e soprattutto alle persone. Forte polemica fra le associazioni studentesche che da tempo lamentano lo stato in cui versano i locali.