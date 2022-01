Accoltella la moglie in casa e fugge in auto: l'uomo fermato poche ore dopo

NOALE - Donna di 40 anni accoltellata in casa a Noale, il marito della vittima è subito fuggito. Poco dopo le 17, l'uomo ha ferito la moglie al capo e alla mano destra, con un coltello da cucina nella loro casa di via Arta Terme. Dopo si è dato alla fuga in macchina ma è stato intercettato e fermato verso le 19.30 a Mogliano.

La donna portata in ospedale a Mirano, non sarebbe in pericolo di vita. La coppia è italiana, l'aggressore non ha precedenti nè denunce a proprio carico.

Ultimo aggiornamento: 21:46

