Donna viene operata e quando si sveglia parla con «accento russo»: un rarissimo caso al mondo

Una donna del Texas è rimasta scioccata quando si è svegliata dopo un intervento chirurgico per un'ernia del disco scoprendo che il suo accento era stato sostituito da un forte accento russo. Abby Fender, 39 anni, ha lottato con problemi di identità dopo il bizzarro sintomo e ora ha problemi seri a spiegare la sua provenienza. I medici, inizialmente sconcertati, alla fine hanno diagnosticato alla signora Fender una rara condizione nota come «sindrome dell'accento straniero».

Accento straniero, la storia

Si tratta di una sorta di danno cerebrale: in genere causa il disturbo del linguaggio per una piccola lesione cerebrale o un ictus, un aneurisma. In alcuni casi, non viene identificata alcuna causa particolare. Dopo aver fatto logopedia per correggere la sua nuova «voce russa», Abby Fender ha dovuto affrontare un nuovo problema: avrebbe sviluppato anche un accento australiano.

«Presto, ho iniziato a sentire il tono della mia voce diventare molto, molto alto e l'abbiamo chiamata la voce russa di Minnie Mouse, perché sembravo sempre come un personaggio dei cartoni animati», ha racontato la donna al Daily Mail.

La sindrome dell'accento straniero ha confuso i neurologi e gli esperti di linguaggio da quando è stata descritta per la prima volta all'inizio del XX secolo. Le persone di solito sviluppano accenti nel tempo derivanti dai modelli sonori nel loro gergo locale, che è un processo subconscio. Dal 1907 sono stati diagnosticati solo circa 100 casi. Alcuni casi hanno fatto notizia negli ultimi anni per la loro particolarità. Il mese scorso, DailyMail.com ha rivelato che un uomo nella Carolina del Nord ha sviluppato un forte accento irlandese dopo un intervento chirurgico per un cancro, nonostante non abbia mai visitato quel Paese.

I CASI NEL MONDO

La maggior parte dei circa 100 casi segnalati dal 1907 erano il risultato di un danno al centro del linguaggio del cervello chiamato area di Broca. Situata sul lobo frontale, quest'area è cruciale per la capacità di una persona di articolare idee e usare le parole in modo accurato nella lingua parlata e scritta. La condizione è più frequente nelle femmine rispetto ai maschi e i pazienti sviluppano tipicamente questo danni a causa di un ictus.

Questa sindrome può anche svilupparsi a seguito di disturbi dello sviluppo o psicologici, traumi o tumori. I casi che negli Usa vengono chiamati FAS possono comportare cambiamenti nel modo in cui le persone pronunciano le parole, la loro sintassi e il loro vocabolario, nonché cambiamenti nella lunghezza delle vocali e nella estensione. Alcune persone con FAS possono avere problemi con i suoni che richiedono di battere la lingua dietro i denti anteriori superiori. Alcuni hanno difficoltà a pronunciare gruppi di suoni come S-T-R.

Nel caso della signora Fender non è stata segnalata alcuna incidenza di lesioni cerebrali. Più recentemente, il suo accento è passato all'australiano. Ha descritto il maggiore impatto di questa condizione sulla sua vita quotidiana, in cui le viene spesso chiesto del suo accento strano e inspiegabile. Abby Fender ha provato a spiegare: «Non voglio mentire sulle mie origini, ma a volte lo faccio perché è più facile. Ogni volta che lo faccio, mi sento come se stessi negando chi sono veramente e non è una bella sensazione, ma mi viene chiesto: “da dove vieni” almeno 10 volte al giorno».