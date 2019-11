Camion entra in autostrada, sbanda e si rovescia a bordo carreggiata

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Il camion entra in autostrada sulla A27, ma dopo una manciata di metri qualcosa non va, il mezzo pesante sbanda e finisce rovesciato a bordo carreggiata. L'incidente è accaduto oggi, 11 novembre, alle 14.42, poco dopo il casello di Vittorio Veneto sud, in direzione Belluno. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Si rovescia il camion del vetro: cocci di bottiglia su tutta l'autostrada, traffico nel caos

Sul posto per il recupero del camion ci soono i vigili del fuoco di Vittorio Veneto e l'Autogru di Treviso, oltre alla polizia stradale.

