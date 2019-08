Si ribalta autocarticolato contenente gasolio Chiusa una strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Incidente stradale questa mattina sulla strada che da Ascoli Piceno conduce a Valle Castellana. All'altezza dell'abitato di Castel Trosino, in territorio piceno, dopo il ponte un autoarticolato che trasportava carburante nell'affontare una curva si è ribaltato finendo di traverso sulla carreggiata.Nell'impatto il carico è finito sull'asfalto e il carburante ha invaso tutta la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ascoli che per motivi di sicurezza hanno chiuso al traffico la strada per effettuare il lavaggio ed evitare possibili incendi ed esplosioni.