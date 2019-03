Camion si schianta e quasi scavalca il guard rail: impatto mortale con un'auto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Unperde il controllo in, si schianta ecausando unche in due tempi si sviluppa su entrambe le corsie con il tragico bilancio diE' successo ieri sera poco dopo le 21.30al chilometro 92+200. Il conducente del mezzo pesante, per cause ancora al vaglio della Polstrada di Rovigo, intervenuta per i rilievi, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro il new Jersey, quasi scavalcandolo e rimanendo incastrato tra le due corsie.L'automobilista che a bordo di una Mazda 3 procedeva in direzione Bologna poco dietro il camion ha frenato di colpo per cercare di evitare l'impatto, ma non è bastato e la vettura è finita violentemente contro il camion incastrato sulla barriera che divide le corsie. Il conducente, un uomo di 53 annni, della provincia di Rovigo, è morto sul colpo.