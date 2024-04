SAN BENEDETTO Una splendida mattinata di sole ha accolto i quasi tremila atleti che sono arrivati a San Benedetto da tutta Italia per correre l’edizione numero ventiquattro della Mezza Maratona dei Fiori, organizzata nei minimi dettagli dall’Atletica Avis del presidente Domenico Piunti.

La gara

La gara è stata vinta dall’ascolano Stefano Massimi dell’Atletica Vomano che ha corso i 21,097 km nel tempo di 1h08’13”, tenendo una media di 3,13. Massimi ha preceduto Patrick Nimubona (Atletica Potenza Picena) al termine di un’avvincente volata che ha concluso una gara fatta sempre in testa dai due atleti e Ahmed Eddami (Atletica Rimini Nord Santarcangelo di Romagna). In campo femminile strepitosa è stata l’affermazione dell’atleta del Burundi Cavaline Nahimana della Libertas Unicusano Livorno che ha chiuso la gara al quinto posto assoluto con il tempo di 1h13’44”. Dietro di lei, ampiamente staccate, sono arrivate Caterina Mangolini dell’Atletica Estense (1h23’39”) e Benedetta Rossi dell’Atletica Castello in 1h23’54”. Nella gara sui 10 km l’affermazione è andata al sambenedettese Matteo Collini dell’Atletica Collection in campo maschile e a Greta Negro dell’Atletica Vercelli 78 tra le donne. Sia Massimi che la Negro avevano vinto il giorno di Pasquetta la gara di Cupra Marittima. Si è disputata anche la Family Run, sulla distanza di 4 chilometri, alla quale hanno preso parte tanti amatori, famiglie con passeggini, ma anche cagnolini che sono stati coinvolti nella bellissima giornata di sport e beneficenza.

La beneficenza

Parte del ricavato, infatti, verrà devoluto alla Fabbrica dei Fiori, presente nel villaggio degli sponsor con un apprezzato e coloratissimo stand. Diversi i volti conosciuti che hanno preso parte alla gara con gli ex campioni italiani Denis Curzi e Marcella Mancini su tutti, ma anche personaggi politici come il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti. Hanno collaborato con l’organizzazione le aziende Gruppo Gabrielli, Impresa edile Gaspari Gabriele, Pro Action, Goba Montecassiano, Joma, Radio Azzurra e Cascioli Group. Con la Mezza Maratona dei Fiori e con il campionato regionale di ginnastica ritmica che si è disputato al palazzetto dello sport nel fine settimana, ha preso il via una serie di eventi sportivi che caratterizzeranno l’intero mese.

Gli altri eventi

Venerdì 12 e sabato 13 palazzetto, beach arena, campo Europa e i limitrofi campi da basket ospiteranno il raduno sportivo degli studenti Erasmus a cura di Esn Italia, mentre domenica prossima, 14 aprile, il lungomare sarà nuovamente chiuso al traffico per la gara di triathlon olimpico organizzato dal Porto 85 Polisportiva. Mercoledì 17 arriva a San Benedetto la carovana del Bicimparo Kinder Joy of moving 2024, domenica 21 si disputerà la Gran Fondo di ciclismo dell’Asd Bicigustando, sabato 20 e domenica 21 al palazzetto si terrà una competizione di danza sportiva organizzata dall’Asd Affinity Dance. Il trofeo regionale di pattinaggio (Diavoli Verde Rosa) e il raduno della Moto Guzzi (Aquile Millenarie) concluderanno gli eventi sportivi sabato 27 e domenica 28 aprile.