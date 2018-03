Topi d'auto scatenati: rubati cellulari borse ed un tablet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Weekend caratterizzato dai furti nelle auto. Numerosi i danni e ricchi i bottini visto che sono sparite borse, cellulari e anche un tablet. Ma soprattutto sono stati i danni provocati ai mezzi, la sparizione di chiavi e documenti a mettere maggiormente in difficoltà le vittime che hanno trascorso una domenica davvero nera. In particolare i malviventi sono entrati in azione nell’area antistante la pineta dei funai che sta tra San Benedetto e Grottammare, nei pressi dell’ex stadio Ballarin. Qui erano sicuramente in due visto che, nonostante il via vai continuo di persone, sono riusciti ad agire con successo aprendo diverse auto. Verosimilmente uno di loro teneva sotto controllo i proprietari dei mezzi che una volta parcheggiato si allontanavano mentre l’altro entrava subito in azione. Danni notevoli, almeno in un paio di casi è stato usato un grosso ferro per aprire le portiere che sono rimaste irrimediabilmente danneggiate. Tra gli oggetti rubati figurano portafogli, borse, tablet, telefonini e chiavi di numerosi abitazioni. A fare la scoperta gli stessi proprietari intorno mezzogiorno. Alcuni erano andati sul lungomare per un passeggiata altri per fare jogging e purtroppo poi hanno trovato la brutta sorpresa.