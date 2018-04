Siringhe abbandonate â€‹a pochi passi dai giochi dei bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Siringhe vicino al parco giochi in zona Ponterotto. È l’inquietante scoperta fatta a pochi passi dalle giostre per bambini dove spuntano siringhe usate abbandonati vicino alle panchine e nei giardini.Il parco giochi del quartiere Ponterotto è situato su uno dei lati dell’area verde che confina con via Madonna della pietà. La zona è caratterizzata da un florido giardino all’interno del quale vi è un grande spiazzale. Lungo i gradoni fatti ad anfiteatro ci sono panchine dove potersi sedere. Nel salire lungo i gradoni ecco spuntare a terra tra il fogliame una confezione di siringhe scartata e lasciata in bella vista. Più avanti ai piedi della prima grande panchina si nota, sempre a terra, ben visibile, una siringa arancione. Il tappo è poco distante. L’ago sembra esser stato utilizzato e poi abbandonato. Proseguendo lungo i gradoni verso il lato sinistro si nota un’altra siringa. Dello stesso tipo. Questa volta con l’ago conficcato nel terreno.