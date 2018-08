Spintoni e schiaffi in faccia fuori da un locale notturno Rissa sfiorata sul lungomare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Scaramucce di fronte a due locali. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato a San Benedetto. Due distinti episodi avvenuti tra giovanissimi che non sono finiti in rissa, grazie all’immediato intervento delle forze dell’ordine, ma che hanno visto una delle persone coinvolte costretta a rivolgersi alle cure dei sanitari al Pronto soccorso di San Benedetto. In entrambi i casi ad intervenire è stata la polizia del commissariato che ha subito riportato la calma. Qualche spintone di troppo, però, c’è stato e in una di queste fasi qualcuno ha riportato qualche lieve conseguenza. Il tutto in una notte durante la quale sono tornati a registrarsi altri episodi di vandalismo in alcune aree della spiaggia anche se, questa volta, i danni sono stati pochi e inferiori a quelli che si erano registrati negli scorsi weekend. Nei giorni scorsi qualcuno se l’era addirittura presa con le biciclette parcheggiate sulle rastrelliere.