San Benedetto piange Alessandro Trevisani morto a 46 anni. Lascia una moglie e due figlie

SAN BENEDETTO- San Benedetto è in lutto per la morte di Alessandro Trevisani a 46 anni. Trevisani era padre di due figlie ed è morto a seguito di una malattia fulminante. Era molto conosciuto nell’area portuale sambenedettese dove, per anni, ha gestito insieme ai soci la cooperativa San Pietro, lavorava da tempo per un’azienda che sviluppa software gestionali.

I funerali

Lascia due figlie, la moglie Laura, i genitori Silvano e Milvia e il fratello Roberto. I funerali di Alessandro saranno celebrati sabato , alle 11, nella chiesa di San Filippo Neri.