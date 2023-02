SAN BENEDETTO - La Nazionale Italiana maggiore al Riviera delle Palme per una gara ufficiale. Sarebbe la prima volta e potrebbe accadere in autunno. Precisamente il prossimo 14 ottobre quando la formazione del commissario tecnico Roberto Mancini incontrerà Malta in una gara ufficiale, un incontro valevole per la qualificazione ai campionati Europei di Calcio del 2024. Un appuntamento che, tra l’altro, cadrebbe proprio nel bel mezzo delle festività del patrono la cui giornata clou è quella del 13 ottobre, vale a dire il giorno prima della gara.





Tutto è ancora in fase “work in progress” ma l’ipotesi che la gara degli azzurri possa essere giocata a San Benedetto non è così remota dal momento che è in campo un piccolo gioco di squadra che vede da una parte il sindaco Antonio Spazzafumo, che ne ha già parlato con il governatore Acquaroli, e dall’altra l’imprenditore Luigi Rapullino remare dalla stessa parte per la causa sia con l’amministrazione regionale che ha scelto, da oltre due anni ormai, lo jesino Roberto Mancini come testimonial, sia con la Federazione italiana gioco calcio attraverso Rapullino che, oltre ad essere fresco di acquisto dell’area Brancadoro, è anche il main sponsor della Sambenedettese.

La conferma



Il primo cittadino conferma che ci sono stati dei contatti ma si mostra cauto: «Al momento di concreto non c’è nulla» si limita a dire affermando anche che, laddove dovesse concretizzarsi la possibilità di ospitare la gara, le difficoltà da superare non sarebbero poche dal momento che occorrerebbe effettuare alcuni interventi allo stadio Riviera delle Palme e si renderebbe necessario allargare gli spazi. Per quanto riguarda questo secondo aspetto entrerebbe comunque in campo lo stesso Rapullino che ha comunque dato la propria disponibilità a mettere alcune aree della zona Brancadoro a disposizione del Comune per la gestione dell’evento. Sviluppi importanti dovrebbero giungere nelle prossime settimane anche perché la Figc ha la necessità di conoscere le location degli incontri degli azzurri di mister Mancini per stilare il calendario dei prossimi match e organizzare la logistica delle tappe che fanno parte del percorso di avvicinamento di Chiesa e compagni ai prossimi campionati europei che vedono proprio gli Azzurri campioni in carica dopo la bella storica di Wembley di un anno e mezzo fa.

La sinergia





Sarebbe, di fatto, un importante traguardo raggiunto anche in virtù della sinergia con il patron di Sideralba che, nei giorni scorsi, ha anche messo a disposizione le proprie risorse per la causa rossoblu. Al fine di assicurare la prosecuzione dell’attività del settore giovanile della Sambenedettese Calcio e per non privare i giovani atleti della possibilità di continuare a disputare il campionato, il sindaco Spazzafumo si è infatti adoperato come tramite tra il presidente della Sambenedettese Roberto Renzi, e Luigi Rapullino. In seguito a un incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il sindaco Spazzafumo e lo stesso Rapullino, con il benestare del presidente Renzi, si è giunti a un accordo che vedrà Sideralba sostenere le attività del settore giovanile della Sambenedettese Calcio in modo che la squadra possa disputare le restanti partite del campionato con la necessaria tranquillità. Settore giovanile che, nei giorni scorsi, è stato al centro di un vero e proprio terremoto legato proprio alla situazione economica del club.