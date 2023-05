San Benedetto, è morto Vittorio Lucadei tra i primi tifosi del Porto d'Ascoli calcio

SAN BENEDETTO - È morto a 79 anni Vittorio Lucadei, fondatore fin dalla giovinezza dell’Atletico di Porto d’Ascoli con vari presidenti tra i quali Mario Bazzi, Ivo Merli e tanti altri fino a quando non si è fusa con il Porto d‘Ascoli di Ettore Grilli, dando luogo al Porto d’Ascoli del presidente Vittorio Massi.

Ciclista con un passato in Arabia

È stato anche tra i ciclisti che gareggiavano con Arci Uisp ed ha organizzato per vari anni la corsa del Giro del Piceno da Porto d’Ascoli a San’Elpidio a Mare, poi verso i monti Sibillini con ritorno a Porto d’Ascoli, passione che aveva ereditato dal padre. Ancora oggi poi si occupava di elettrodomestici, per moltissimi anni ha portato le bombole in tutto il paese. Ha vissuto anche all’estero, in Arabia e in Venezuela. Lascia i fratelli Giampietro e Lucia, il cognato Renato, le nipoti Samantha, Pamela e Patrizia. Il funerale sarà domani, 30 maggio, alle 15 nella chiesa di cristo re.