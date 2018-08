Mario fulminato da un malore mentre fa il bagno con i figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Stava facendo il bagno con uno dei suoi due figli quando un malore lo ha colto. Mario De Carolis, affermato artista di 61 anni, è morto così, in una caldissima mattinata di agosto davanti agli occhi del proprio bambino di nove anni. È tutto accaduto intorno alle 8.40 di ieri mattina. De Carolis, originario di Montefiore dell’Aso ma da oltre vent’anni residente e operante a Brescia, è entrato in acqua insieme al figlio e, pochi minuti dopo, è arrivato il malore.L’uomo è finito con il viso in acqua. In molti si sono subito precipitati verso il sessantunenne, lo hanno tirato fuori da lì e trasportato a riva. Il tutto mentre era già stato allertato il 118 per dare il via alle operazioni di soccorso coordinate dalla capitaneria di porto. Le condizioni dell’uomo sono subito apparse estremamente gravi tanto che da Ancona è stata fatta levare in volo l’eliambulanza. Il velivolo, però, è tornato vuoto verso il capoluogo regionale dal momento che malgrado tutti i disperati tentativi di rianimazione, il sessantunenne è spirato. Il decesso è avvenuto circa quaranta minuti dopo l’incidente.