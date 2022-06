Il lungomare compie 90 anni e la rotonda Giorgini si rifà il look: il quadro completo dei lavori

SAN BENEDETTO - Il salotto buono della città si rifà il look. Si svolgeranno la prossima settimana gli interventi di sistemazione di piazza Giorgini, il tratto fino al faro e viale Buozzi fino all’ex Hotel Roxy. Intervento programmato in vista del compleanno del lungomare che il prossimo 22 luglio spegnerà ben 90 candeline.



Si tratta di una tirata a lucido prima dell’estate in quello che è il cuore di San Benedetto. Verrà aperto quindi lunedì il cantiere per i nuovi asfalti che riguarderanno un tratto di viale Buozzi fino a piazza Giorgini, via Milanesi e viale Colombo. Una nuova pavimentazione per conferire maggiore decoro ma soprattutto sicurezza a un tratto pedonale che oggi presenta buche e dislivelli, tanto da renderne pericolosa la percorribilità. Si tratta ovviamente di una delle zone più frequentata da residenti e turisti, area che collega il centro agli impianti sportivi oltre che al lungomare quindi frequentata da coloro che si recano in spiaggia anche in bicicletta. Intervento da 40mila euro, che vedrà i mezzi entrare da sud verso il cantiere.

Da tempo si attendeva questo intervento e a sollecitarlo in maggioranza era stato il consigliere Umberto Pasquali da qui il vice sindaco Tonino Capriotti che ha recepito l’invito e subito ci si è organizzati per poter avere un’estate con una Rotonda degna di una città turistica come San Benedetto. «Volevamo far trovare il cuore della città nel migliore dei modi – spiega il vice sindaco Capriotti – visto che quest’anno celebreremo i 90 anni del lungomare di Onorati e questo tratto rappresenta l’inizio della passeggiata che prosegue poi davanti alla spiaggia dove noi abbiamo restaurato anche le balaustre».



Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra il Comune e le associazioni di categoria per informarle dei lavori e di una parte del mercato che nelle giornate di martedì e mercoledì prossimo verrà trasferito per consentire le operazioni. Si tratterà di una traslazione temporanea, come puntualizzato dall’assessore al commercio Laura Camaioni, che riguarderà in particolare gli stand di generi alimentari che dalla Rotonda approderanno presso via Marinai d’Italia e via Bruni quindi poco più a est del faro. Si tratta di una soluzione temporanea visto che il cantiere, se non ci saranno problemi, verrà aperto lunedì per essere restituito venerdì 17 giugno.



Alla riqualificazione della Rotonda si associa anche la pulizia del Molo sud che nei giorni scorsi era apparso costeggiato da erba incolta, ma l’amministrazione in accordo con la Picenambiente aveva preferito attendere il termine dei lavori di Scultura Viva per poi procedere con lo sfalcio e la pulizia della passeggiata. E proprio nella giornata di ieri sono terminati i lavori di sfalcio dell’erba incolta e di nettezza del percorso, anche questo tra i più frequentati in questo periodo tra coloro che vanno a pesca e chi si regala una passeggiata godendo di uno dei panorami più suggestivi.

