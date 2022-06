La rivoluzione del grembiule indigna i genitori: «Non vogliamo comprare jeans e felpe per i nostri figli». Ecco dove succede

SAN BENEDETTO - Addio al grembiule, alla primaria dell’Istituto scolastico comprensivo Centro arrivano le divise. È polemica tra i genitori delle scuole Bice Piacentini e Marchegiani che dal prossimo anno scolastico dovranno acquistare jeans e felpe per i loro figli al posto del classico grembiule. Pronta a partire una raccolta firme da parte delle famiglie per opporsi a tale decisione.



La delibera

Quanto riportato su una delibera del consiglio di istituto che è andato a decidere che a partire dall’anno scolastico 2022/2023 presso le scuole primarie: Bice Piacentini, Armando Marchegiani e Ragnola, come da delibera n. 13 dello scorso 30 maggio, verrà introdotta la divisa, già utilizzata alle scuole medie Curzi. Divisa costituita da: felpa grigio chiaro manica lunga, aperta con zip, senza cappuccio, con logo della scuola stampato, da apporre sul lato sinistro al posto del taschino, polo bianca manica lunga e corta, con logo della scuola stampato a colori, da apporre sul lato sinistro al posto del taschino e jeans . I genitori dovranno provvedere all’acquisto dei capi di abbigliamento completi di logo in modo autonomo.

La polemica

Un provvedimento che è arrivato inaspettato e che sta destando non poche polemiche tra i genitori dei bambini che si trovano a dover affrontare una spesa intorno ai 120 euro. Tanto che alcune famiglie starebbero pensando di iscrivere i propri figli in altri istituti scolastici. «Nessuno ci aveva avvertiti di tale provvedimento- spiega una mamma – se l’obiettivo di queste divise è l’omogeneità, bastava rimanere con il tradizionale grembiule. Anzi le divise andranno a creare una vera discriminazione a fronte di quelle famiglie che non possono permettersi di sostenere una spesa che supera i 100 euro. Moti stanno pensando di trasferire i bambini altrove. Chi aveva fatto l’iscrizione a gennaio avrebbe voluto saperlo per tempo e non ora. Tra l’altro una maglia e un jeans che ogni anno dovranno essere acquistati visto che i bambini crescono quindi una spesa non indifferente». Attualmente la divisa viene adottata alle medie nei tre Isc cittadini.



La coop

Inoltre i genitori dell’Isc Centro sperano che venga confermata la cooperativa che permetteva, alle classi che hanno la “settimana corta”, ovvero che vanno a scuola dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani, di rimanere a scuola fino alle 16.20 anche altri due pomeriggi. Mentre sarebbe nell’aria un cambio per la cooperativa, anche se a oggi non ci sarebbe nulla di confermato. Ma rimane alta la tensione soprattutto per la vicenda delle divise quando le iscrizioni erano già partite da mesi e se venisse confermato, si potrebbe assistere a una fuga degli iscritti in uno degli Isc che finora vanta il maggior bacino insistendo in una zona densamente popolata.

