Ladri spietati rubano i giochi dei bambini alla Beach Arena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Non si sono fermati neppure di fronte ai giochi per i bambini i ladri che, per due volte, hanno visitato l’area della Beach Arena. Lo stadio dove, ogni estate, vengono disputate le gare della serie A di beach soccer, quando in campo non scendono i campioni, ospita infatti i piccoli dei centri ricreativi estivi e, approfittando dell’assenza di bimbi e responsabili qualcuno è penetrato per rubare. I ladri hanno forzato un cancello di accesso alla beach arena e, una volta dentro, hanno preso tutto quello che poteva essere preso. Giochi gonfiabili, attrezzature, palloni e persino una borsa con gli strumenti di primo soccorso che i responsabili delle associazioni tengono sempre a portata di mano in caso di necessità o emergenze.