SAN BENEDETTO - Il San Beach Arena di via Tedeschi apre alla pallavolo e al tennis. Due nuovi campi da beach volley e tennis sono stati realizzati presso il campo polifunzionale presente in zona Las Vegas. Attualmente la gestione è nelle mani del San Beach Soccher ma a breve verrà emanato un bando.

I lavori



Alla Beach Arena si aggiungono due nuovi campi per appassionati della pallavolo e del tennis, ampliando così l’offerta sportiva di chi vuole praticare discipline diverse all’area aperta. «Un altro piccolo tassello si aggiunge al nuovo San Beach Arena- afferma l’assessore allo sport Cinzia Caampanelli - e va a valorizzare così la zona “Las Vegas”. Si tratta di un impianto in piena evoluzione su cui si continuerà a lavorare. Nel frattempo sono tante le richieste per poter giocare nei vari campi. Ringrazio lo staff dell’ufficio sport di San Benedetto e tutte le persone che in modi differenti si sono adoperate per perfezionare questo nuovo impianto sportivo nato dal nulla in appena un anno, rendendo una zona della città sicuramente più attrattiva. Si tratta di bellissimi campi da beach volley e tennis che si aggiungono al campo da beach soccer già frequentatissimo da centinaia di ragazzi».

Il campo del San Beach Arena è stato inaugurato, presso l’ex campo Rodi, alle porte dell’estate dopo la realizzazione finanziata con i 100mila euro di cui 89.171,56 euro assegnati dalla Regione e 10.828,44 euro dell’amministrazione comunale. Tutto era nato dopo che la Regione, in rispetto al piano di spiaggia in vigore, aveva vietato qualsiasi struttura fissa sulla spiaggia. Realizzata in pochissimo tempo, la nuova Beach Arena ha una capienza di 800 posti ed è attrezzata con un impianto di illuminazione a led che permette di disputare anche incontri in notturna. Il cuore dello spazio sono le due aree di gioco regolamentari: una attrezzata per il beach volley e il beach tennis, l’altra per il beach soccer.



«La Beach Arena – spiega il sindaco Spazzafumo – sarà la nuova casa della Happy Car Samb, che merita di avere uno spazio a fronte dei molti e grandi successi che ha riportato, ed è uno spazio che restituiamo alla città con l’orgoglio di chi ha lavorato con rapidità ed efficienza per ovviare alla perdita».