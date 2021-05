Ladri nella notte al BonoCaffè. Il titolare tira un sospiro di sollievo: «Chissà cosa pensavano di trovare»

SAN BENEDETTO - Ladri in azione, nella notte mercoledì e giovedì, al BonoCaffè di via Silvio Pellico a San Benedetto. Qualcuno è infatti penetrato nel locale attraverso una piccola finestra ed ha rubato i soldi presenti nel registratore di cassa. Un bottino esiguo naturalmente. Si tratta di circa 150 euro di fondo cassa che erano stati lasciati lì da chi si era occupato della chiusura in vista della ripresa dei lavori il giorno dopo. Il furto è stato scoperto ieri mattina, di buon’ora, dai titolari che hanno effettuato la consueta apertura ai clienti del locale. Indagano ora i carabinieri chiamati sul posto proprio dai titolari dell’attività. «Chissà cosa pensavano di trovare in un bar senza tabacchi, senza giochi e senza videopoker» è stato il commento amaro della titolare ieri mattina.

