Uomo aggredito a coltellate nella notte Trovato sanguinante a terra dai passanti

SAN BENEDETTO - Ai poliziotti che l’hanno soccorso con l’ambulanza non ha voluto dire nulla. E' mistero su quanto accaduto ad un trentacinquenne di San Benedetto, A.G., che è stato ritrovato, intorno alle 2 del mattino di ieri, in terra tra via La Spezia e la piazza della Verdura. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato infatti rinvenuto in terra con ferite da arma da taglio. A chiamare i soccorsi sono state proprio alcune persone che se lo sono ritrovato di fronte e sul posto sono arrivati sia i sanitari del 118 che gli agenti di polizia del commissariato di San Benedetto.