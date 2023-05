SAN BENEDETTO - Pino Morelli, Albano Ferri, Pietro Canducci e, infine, Erminio Giudici con Francesca Straccia: sono i proprietari delle case nelle quali il famoso chef Giorgione - al secolo Giorgio Barchiesi - è andato a cucinare. Da un’idea dello stesso conduttore e di Dario Germani che firma anche la regia, la Riviera sarà protagonista di Giorgione a casa tua, la trasmissione campione d’ascolti nella quale il volto di gambero Rosso e Sky ha scelto un nuovo modo di viaggiare.

Sempre alla scoperta dei tesori paesaggistici e gastronomici italiani, infatti, sta attraversando l’Italia da nord a sud fermandosi a cucinare a casa di qualche amico appassionato che ha incontrato durante il suo cammino. A casa del suo ospite dal quale arriva, sempre bussando come lui dice “con i piedi”, con un gradito dono, sarà proprio questo l’immancabile ingrediente delle sue laidissime ricette. Ma in Riviera Barchiesi ha voluto anche conoscere tramite gli amici dove è andato a cucinare anche la cultura culinaria locale. E’ andato, accompagnato da Erminio Giudici, all’asta del mercato ittico guidato dalla direttrice Manuelita Leli e dll’ssessora al commercio Cinzia Campanelli entrambe chiamate a una levataccia che hanno fatto di buon grado. Infatti la trasmissione andrà in onda tra circa un mese e non potrà non essere un importante veicolo promozionale per la Riviera delle palme a livello nazionale: Giorgione infatti si distingue nel panorama della cucina soprattutto per l’aspetto contenutistico delle sue ricette e per la cultura culinaria che lo anima.