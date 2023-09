SAN BENEDETTO - A seguito dell’accusa della consigliera comunale del centrosinistra, Autora Bottiglieri, secondo la quale gli operatori della mensa scolastica «sono costretti a lavorare per 5 euro lorde l’ora» replica Carla Prosperi, legale rappresentante della cooperativa sociale Nenè Services di Montorio al Vomano. «Denunciamo la falsa affermazione riportata in quanto la ditta scrivente, oltre ad essere ben nota per la correttezza, serietà ed affidabilità che la contraddistinguono, non ha mai applicato ai propri dipendenti nè applicherà mai i trattamenti economici e retributivi riportati nell’articolo (dichiarazioni di Bottiglieri ndr).Tutt’altro: la ditta si attiene scrupolosamente ai costi orari del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali, siglato a livello nazionale dalle più importati associazioni sindacali e può sicuramente vantare a testa alta il massimo rispetto per i propri dipendenti (anche questo fatto è ben noto), per cui l’improponibile ed inverosimile costo orario (“lordo” addirittura!) dichiarato è decisamente molto lontano da quello applicato dall’azienda». «È altresì noto l’impegno sociale in cui l’azienda quotidianamente investe per l’assunzione di personale svantaggiato e il coinvolgimento di persone fragili nel mondo del lavoro - conclude Carla Prosperi - E altrettanto infondato l’assunto circa il numero dei dipendenti reintegrati».