Rischia di soffocare per un boccone di risotto: l'ex consigliera salvata dallo chef

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti dall'ex consigliera comunale Vanda Pellizzari. La donna, 80enne, in passato schierata con la Lega a Padova, si trovava alla rassegna gastronomica «Sapori d'autunno» quando un boccone di risotto ha rischiato di ucciderla. La forchettata le si è incastrata nella trachea e la donna ha rischiato di soffocare.

Il salvataggio

Secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, la donna non riuscendo più a respirare e a parlare ha afferrato di istinto il braccio di una giovane vicino a lei, che ha chiamato immediatamente aiuto. Il soffocamento è stato scongiurato dall'intervento provvidenziale di Franco Ruggero, soccorritore per vent'anni della Croce Verde e membro dell'Associazione Cuochi Terme Euganee (ACTE): «Prima ho effettuato sulla donna la manovra di Heimlich e poi l'ho messa in posizione di sicurezza, cioè distesa e appoggiata su un fianco con il volto rivolto all'esterno: così ho fatto in modo che buttasse fuori il blocco di riso rimasto incastrato nella trachea. Dopo un paio di conati ha ripreso a respirare», ha raccontato l'uomo.

Degustazione benefica

Stando a quanto raccontato, dopo aver seguito l'inaugurazione della rassegna insieme a Sergio Giordani e Vincenzo Gottardo, presidente e vice della Provincia di Padova, la donna aveva raggiunto lo stand dell'ACTE, dove lo chef che poi l'ha salvata stava preparando porzioni di risotto al pomodoro e al radicchio per una degustazione a scopo benefico. E in questo situazione è andato in scena l'incidente che poteva trasformarsi in tragedia.

«Ho creduto di morire»

«Sono stata poco attenta e ho deglutito il boccone con troppa fretta, senza neanche masticarlo. Immediatamente ho sentito che mi era andato di traverso e la sensazione di non riuscire più a respirare è stata tremenda. Ho creduto di morire, ho pensato davvero che non ce l'avrei fatta. E così sarebbe stato, senza l'intervento di Franco. Non dimenticherò mai quanto ha fatto per salvarmi la vita», ha raccontato Vanda Pellizzari a Il Messaggero.