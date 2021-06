San Benedetto, sfide all'ultima bracciata a Porto d'Ascoli. Il Miglio Marino aggiudicato sul filo di lana

SAN BENEDETTO - Una serratissima competizione di nuoto, decisa da una corsa sul bagnasciuga. Ecco riassunto il “Miglio Marino - Sesto Memorial Nazzareno Bamonti”, andato in scena lo scorso weekend a Porto d’Ascoli. Ben 67 i partenti. Nella categoria maschile, il primo ed il secondo hanno percorso sempre appaiati i 1.852 metri di gara, chiusa davvero al foto-finish nel brevissimo percorso terrestre compreso tra l’acqua ed tappetino elettronico che registrava i tempi, posizionato sulla riva.





Insomma: un finale col botto che ha suggellato una bella competizione, organizzata dalla polisportiva “Porto 85” e scandita dallo speaker Manrico Urbani. Presenti tanti veterani del nuoto in mare aperto, ma anche giovanissimi alle prime esperienze. Inserita nel “Circuito Adriatico Acque Libere”, la gara ha preso il via con un fragoroso tuffo collettivo, nel tratto mare antistante la concessione 66; per chiudersi alla 109. Lì (presso lo chalet dell’Hotel Nettuno guidato da Enrica Ciabattoni) si sono svolte le premiazioni che hanno visto partecipare anche l’assessore allo sport Pierfrancesco Troli: «Lo sport è ripartito, come amministrazione comunale, dobbiamo ringraziare le società sportive del nostro territorio».

Piccoli grandi campioni

Infine una nota essenziale: hanno dato filo da torcere ai grandi i giovanissimi. Record di età per alcuni partecipanti: i più giovani sono stati Giulia Ferri tra le ragazze e Marco Tempesta e Giacomo Mattoni tra i ragazzi. Tutti nati nel 2008.



A vigilare sulla sicurezza della competizione c’era il personale della Capitaneria di porto; mentre tre baywatch (Tobias Vannicola, Manuel Lika e Alessandro Pochini) hanno seguito i nuotatori con i classici pattìni rossi. Presente anche Gianluigi Marinangeli: coordinatore dei bagnini sambenedettesi, che ha pure partecipato alla gara.

Marco Pagliarini s’è aggiudicato il “Miglio Marino” in 25 minuti netti. Seconda posizione per Jerry Costanza che ha chiuso il percorso in 00.25.01. Due tempi quasi gemelli che danno il segno della battaglia agonistica con cui si è svolta la competizione. Terzo gradino del podio per Filippo Cocco, arrivano col tempo di 00.25.05. Fin qui gli uomini. Sul fronte delle donne, a primeggiare è stata la giovanissima Elena Collini (classe 2007) che ha percorso il miglio in 27 minuti e 47 secondi. Al secondo posto: Alessia Vaculencic, che si è guadagnata l’argento in 00.27.49. Terzo gradino del podio per un’altra giovanissima nuotatrice: Eleonora Parma (nata nel 2008) arrivata con il tempo di 00.28.55. Complessivamente, i partecipanti erano oltre 60. Spulciando la classifica assoluta, al quarto posto troviamo Riccardo Olivieri, col tempo di 00.25.16. A seguire: Alessio Lavieri, Federico Gregorio, Gabriele Fuschini, Ivan Amoroso. Proseguendo in ordine d’arrivo troviamo la prima delle donne (Elena Collini) seguita Renato Passanzini, Marco Tempesta e la seconda delle donne: Vaculencic, 12esima in assoluto. Seguita ancora da: Enea Molinelli, Emilio Morganti, Giacomo Mattoni, Raffaele Pietrantonio e Stefano Rubini. Dopo la terza esponente del gentil sesso (Eleonora Parma, 18esima assoluta) ci sono poi: Emanuel Luciotti, Vanni Cardone, Giulia Ferri, Antonio Zamelli, Marco Piergallini, Lorenzo Ripani, Daniele Gaudini, Gianluca Guidotti, Davide Carpani e Umberto Mongia.

