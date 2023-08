SAN BENEDETTO - Le urla a terra e il terrore. Sono stati due interventi quasi fotocopia quelli dei baywatch della cooperativa che gestisce il servizio. Ieri Livio Romani stava quasi per staccare. «Erano le 18 e 03 - spiega - quando ho sentito urlare dalla scogliera davanti alla mia zona: vista la gravità della situazione ho dato l’allarme consapevole che gli altri bagnini potessero essere andati via e sono partito con il pattino chiedendo l’aiuto del bagnino di terra del Lido del carabiniere, il militare Adriano Piccinno.

APPROFONDIMENTI IL PLAYGROUND Cresce la Beach Arena con pallavolo e tennis. Gestione, presto il bando

Abbiamo raggiunto il turista di 58 anni di Bergamo che in serie difficoltà: non riusciva a salire sul gonfiabile della figlia di 12 anni. Lo abbiamo caricato sul mezzo di soccorso e riportato a riva e chiamando il 118. Per aver ingerito acqua era in stato di semi inconscienza. Nel frattempo sono arrivati i colleghi Roberta Travaglino e Gaetano Fetraiolo. Simile la situazione a Cupra l’altro ieri: una famiglia di 4 persone, di Brescia, alloggiata all’Hotel la Perla ha rischiato di non farcela. E invece questi turisti possono ringraziare il bagnino Alessio Zagalia che si è immediatamente accorto di quanto stava accedendo.

Le circostanze

La famiglia con due bambini, era in difficoltà all’altezza degli scogli: trasportati dalla corrente in prossimità del corridoio di lancio dei catamarani non riusciva a cavarsela. «Raggiunta la famiglia a nuoto - racconta Zagaglia - ho avuto l’ importante aiuto di alcuni bagnanti e, tra questi, quello determinante di Walter del gruppo Catamarano che mi ha aiutato nel recupero della mamma. Così la famiglia è stata messa in salvo, tutti sono stati portati al riparo e in condizioni di sicurezza sono stati avvisati prontamente i soccorsi e la guardia costiera che non hanno tardato ad arrivare». La situazione della famiglia era abbastanza compromessa ma alla fine ce l’hanno fatta tutti. Il padre riscontrava nausea e voltastomaco oltre che la pancia gonfia dovuta all’acqua bevuta, così anche i due bambini. Anche per loro pancia gonfia e altri disturbi gastrointestinali dovuti all’aver ingerito troppo liquido. Trasportati con un’ambulanza il 118 all’ospedale per essere stabilizzati, sembra comunque che le loro condizioni fossero non troppo gravi e i sanitari sul momento li avrebbero dichiarati tutti fuori pericolo.

I precedenti

Sono alcuni giorni che i bagnini della cooperativa Salvamento devono intervenire. Nonostante la bandiera rossa, infatti, è difficile resistere al desiderio di fare un tuffo, soprattutto per chi magari resta pochi giorni e non si può permettere di attendere che il mare sia una tavola blu. Nei giorni scorsi un bagnino eroe a Grottammare ha salvato un bambino di 5 anni rimasto in balia della corrente. «Sono giornate calde e ventose - spiega il presidente della coopertiva Luca Buttafoco - raccomandiamo la massima attenzione e il rispetto della boa bianca oltre ai braccioli per i bambini».