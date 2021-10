Il bel gesto di Angiulli insignito gli vale il premio di Sambenedettese di Adozione, ecco perché il calciatore ritirerà il riconoscimento

SAN BENEDETTO - Il Circolo dei Sambenedettesi conferirà al calciatore della Sambenedettese Federico Angiulli il premio di Sambenedettese di Adozione. La cerimonia di consegna avverrà in occasione della Festa del Patrono.



La motivazione

«Per l’atto straordinario che ha fatto e che va al di là del calcio - spiega il presidente del Circolo Gino Troli -. Un attestato per il grande amore che ha dimostrato di avere per questa città». Angiulli ha infatti rinunciato ad un contratto appena firmato, con la Triestina in serie C, per tornare a San Benedetto. Ha rescisso il contratto nel momento in cui la formazione rossoblù ha ottenuto il via libera per l’iscrizione nella serie D. La consegna del premio avverrà mercoledì alle 17.30 nella sala dell’asta del Mercato Ittico. Nella stessa circostanza Troli ha illustrato le prossime iniziative culturali dell’associazione a partire dalla ripartenza dei “Venerdì del Circolo”: «Gli appuntamenti - spiega Troli - saranno tutti alle 17.30 in vari luoghi della città, non nella sede del Circolo, perché sono aperti a tutti e non solo ai soci». La rassegna si chiamerà “Corso di Cultura e Civiltà Costiera” e frequentando almeno la metà degli appuntamenti si otterrà un diploma. «Si parte il 29 ottobre con il primo appuntamento alla Sala Polifunzionale della chiesa di Sant’Antonio in via Monte San Michele - afferma Troli - e sarà dedicato a Dante Alighieri. Avremo un grande ospite: Giorgio Colangeli, che sarà con noi e reciterà Dante a memoria». Gli altri appuntamenti saranno comunicati nei prossimi giorni anche in concomitanza con le ultime iniziative per i 50 anni del Circolo nel nome del fondatore Armando Marchegiani. Ma tra le iniziative c’è anche un’altra importante iniziativa che potrebbe vedere la luce a breve c’è quella relativa alla redazione di un vocabolario sambenedettese. Un progetto ambizioso che il Circolo vuole portare a termine nei prossimi mesi e che si inquadra nell’iniziativa, già presentate, della biblioteca multimediale del vernacolo.



La tradizione

Giancarlo Brandimarti, a tal proposito, si è soffermato sull’importante di questo progetto: «In questo modo - afferma - sarà possibile continuare la tradizione della scrittura in dialetto e coinvolgere tutte le tante persone che ancora scrivono in dialetto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA