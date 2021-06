Colpi di remi sulla costa sambenettese, spettacolare coastal rowing. I Senior rossoblù dettano legge

SAN BENEDETTO - Campania, Toscana, Emilia-Romagna; oltre che Abruzzo e, naturalmente, Marche. Una sarabanda di provenienze per i 123 vogatori che, ieri, hanno animato la tappa sambenedettese del “Trofeo Challenger Adriatic Cup”: competizione di coastal rowing (canottaggio costiero) organizzata dalla locale sezione della Lega Navale Italiana, guidata da Adele Mattioli.





Suddivisi in varie categorie, gli equipaggi hanno dovuto affrontare un percorso di 4 kilometri con 6 cambi di direzione. Partenza e arrivo nel tratto di spiaggia dinanzi all’ex Camping del lungomare Marconi. Complice l’affluenza domenicale on the beach, le varie fasi di gara sono state seguite da migliaia di persone, incuriosite dal continuo sfrecciare sull’acqua delle imbarcazioni, mosse solo dalla forza delle braccia. Il primo duello nautico ha visto un equipaggio di casa (della Lega navale italiana) cedere il passo ad uno di Pescara.



Il team abruzzese (composto da Franca Olivastri, Claudia Sarra, Ida Sarrapochiello, Veronica Casciani e il timoniere Umberto Di Bonaventura) si è imposto col tempo di 18 minuti e 05. Mentre ha chiuso in 00.21.38 il gruppo composto da: Monica Capretta, Paola Bastarelli, Rosella Vallozzi, Lucia Franca Rozzi, col timoniere Riccardo De Falco proveniente dal team “Posillipo”. Successivamente, un team misto composto da sambenedettesi e pesaresi ha ceduto il passo ai campani del “Posillipo”. Nei dettagli: Cristina Annella, Feola Concetta, Laura Morelli, Giulia Pugliese e la timoniera Giustina Tricarico hanno concluso i 4 chilometri con il tempo di 00.17.37.



Una buona performance è poi arrivata dall’equipaggio “Senior” della locale Lni: Francesco Gazzoli, Davide Travaglini, Lorenzo Pompei, Giorgio Airini ed il timoniere Lorenzo Albini hanno sbaragliato la concorrenza di ben 2 equipaggi rivali, chiudendo la propria regata col tempo di 16 minuti e 42 secondi. Prosegue intanto l’impegno quotidiano della Lni alla concessione 45-bis con i corsi di vela, canottaggio, apnea, nuoto e pesca. Info: 348-5153422.



